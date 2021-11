Gli studenti del Leardi alla scoperta dei 'segreti' del Sacro Monte di Crea

CASALE - Si è recentemente conclusa lo 'Youth Camp 4 Heritage', il percorso di formazione dedicato agli studenti del Leardi presso il Sacro Monte e promosso da Ricreare Crea in collaborazione con la fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e l’associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

In particolare i destinatari del progetto - incentrato sulla creazione e sulla promozione di modelli di sviluppo sostenibile - sono stati i ragazzi della 5°A Turismo che già lo scorso anno avevano seguito da remoto un percorso di formazione sulle caratteristiche e sulle peculiarità artistiche, storiche e culturali di Crea. A condurre gli studenti alla scoperta del percorso devozionale e delle più belle cappelle del territorio è stato il professore Dionigi Roggero. Non sono mancati lavori di gruppo, in cui gli studenti hanno collaborato per ipotizzare strategie di valorizzazione del bene Unesco anche tra le nuove generazioni.