«Raccolta differenziata. Casale in testa? Non sempre»

CASALE - Andrea Bertolotti, dal 2014 al 2019 presidente di Cosmo spa (gli è succeduto l'attuale presidente, Guido Gabotto), società che vede come soci i comuni del Bacino del Consorzio Casalese Rifiuti, propone una riflessione sulla recente pubblicazione dei dati della raccolta differenziata in Piemonte e, nello specifico, nella provincia di Alessandria.

Il quadro tracciato dall'attuale consigliere comunale di Cella Monte è una critica alle politiche adottate in seno al Ccr e alle scelte del centro zona, Casale Monferrato.

A metà Ottobre la Regione Piemonte ha pubblicato i dati di raccolta differenziata ed indifferenziata suddivisi per provincia e Consorzi riferiti all’annualità 2020. La nostra Provincia, come è noto, sarebbe la maglia nera di questa classifica se non fosse per l’area metropolitana del capoluogo regionale che con il suo pessimo risultato (51% di Rd) spinge in fondo proprio la Provincia di Torino.

Purtroppo questo andamento negativo della Provincia di Alessandria è tale da parecchio tempo ma rispetto agli anni precedenti, a guardare bene i dati, alcune novità si possono notare.

I tre bacini della provincia di Alessandria

I consorzi presenti nella provincia di Alessandria sono tre: quello del Bacino Alessandrino, quello del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (Csr) ed il nostro del Monferrato Casalese (Ccr).

Storicamente il nostro Consorzio è sempre stato il più virtuoso della Provincia; nella fase di introduzione della raccolta differenziata nel 2007/2008 e poi consolidando la propria posizione con la sperimentazione e l’introduzione della Tariffazione Puntuale, a partire dal 2017.

Nel 2020 però, i dati ci dicono che il Ccr non è più il consorzio più performante della Provincia di Alessandria: il nostro consorzio infatti si è attestato al 64% di raccolta differenziata mentre quello Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese ha raggiunto il 68% (chiude questa classifica il Consorzio Alessandrino con il 51%).

Cosa ha prodotto questo “cambio al vertice” di una Provincia che, giova ricordarlo, è comunque pessima in termini di Rd?

La risposta è piuttosto semplice e sconfortante. Dopo aver introdotto per primi, tra il 2017 ed il 2019, sul territorio provinciale la Tariffazione Puntuale quale metodo, da un lato, per suddividere più equamente il costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dall’altro, per aumentare la raccolta differenziata, facendo superare di slancio l’obiettivo del 65% di Rd a tutti i 19 Comuni coinvolti su 44 che compongono il nostro consorzio, ci siamo fermati. Con il cambio al vertice del consorzio (presidente e Daniele Gazzi) ed il cambio dell’Amministrazione Comunale di Casale Monferrato (a maggio 2019 l'affermazione di Federico Riboldi) il percorso ha subito un forte rallentamento. Nello stesso periodo (2019-2020) invece il consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese ha introdotto la Tariffazione Puntuale in alcune delle sue città di grandi dimensioni ottenendo il risultato di crescere di 7 punti percentuali tra il 2019 ed il 2020 (noi siamo cresciuti solo di 3).

La conclusione è presto fatta: se non riprendiamo presto a credere negli strumenti che hanno dimostrato di poter incrementare la raccolta differenziata ed ancor di più diminuire la produzione pro capite dei rifiuti indifferenziati, finiremo per continuare a perdere tempo prezioso in questa battaglia ambientale ed economica. Si tenga presente, infine, che nel consorzio Alessandrino, come detto fanalino di coda della provincia, quasi tutti i comuni hanno percentuali di Rd sopra il 70%... e solo l’incapacità alessandrina e valenzana di pianificare ed attuare un serio piano di raccolta differenziata impedisce a tale consorzio di superarci anch’esso.

È notizia di questi giorni che dal 1 Gennaio 2022 altri 22 comuni del Monferrato Casalese introdurranno la Tariffazione Puntuale: era ora! Sicuramente i dati di raccolta differenziata del 2022 ne trarranno giovamento.

Casale Monferrato non è tra questi 22. CasaleinTesta ma non sempre…