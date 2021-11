Sant'Evasio: domani a Casale parcheggi gratis e Comune chiuso

CASALE - Domani, venerdì 12 novembre è il giorno di Sant'Evasio, patrono di Casale Monferrato.

Per l'occasione, come da consolidata tradizione, non si pagherà la sosta nei parcheggi 'blu' della città.

Saranno inoltre chiusi gli uffici comunali, compresa la Biblioteca Civica.

Aperti, invece, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con il consueto orario: dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.