Si riunisce questa sera il consiglio comunale di Casale

CASALE – Il consiglio comunale di Casale si riunirà questa sera, a distanza di due settimane dall’ultima seduta. Come ormai da tradizione, i consiglieri potranno prendere parte ai lavori - che inizieranno alle 21 - sia in presenza a Palazzo San Giorgio che da casa in video conferenza.

«Esaminata l'unica proposta deliberativa presentata dall'amministrazione (una variazione alla previsione di bilancio nda), la seduta sarà interamente dedicata alla discussione delle mozioni di iniziativa consiliare» spiega il presidente Fiorenzo Pivetta.

Come sempre, la diretta del consiglio sarà trasmessa sul canale YouTube del comune ‘Città di Casale Monferrato’.