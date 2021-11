Torna Casale Città Aperta, con gli orari invernali

CASALE - Torna anche per questo mese 'Casale città aperta', l'iniziativa per promuovere i luoghi della cultura in città in concomitanza con il tradizionale mercatino dell'antiquariato. L'appuntamento sarà questo weekend, 13 e 14 novembre, con il ritorno agli orari invernali.

I monumenti aperti saranno: il Castello del Monferrato sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 con una pausa pranzo dalle 12.30 alle 15; la chiesa di Santa Caterina, con il medesimo orario del Castello; la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico per entrambi giorni dalle 15 alle 17.30; il Teatro Municipale solo sabato dalle 15 alle 17.30; la Torre Civica e la chiesa di San Michele sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica già a partire dalle 10, con un pausa dalle 12.30 alle 15. A questi inoltre si aggiungono i musei cittadini: il Museo Civico che sarà aperto sia sabato che domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; la Sinagoga e i Musei Ebraici, aperti solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; e infine il percorso museale del Duomo 'Sacrestia Aperta' visitabile entrambi i giorni solo dalle 15 alle 18.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita, di circa un'ora, condotta dai volontari dell'associazione Orizzonte Casale alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica 14 alle ore 15.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0142.444.330 o visitare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca. Per accedere a tutti gli edifici non di culto sarà obbligatorio presentare il Green Pass.