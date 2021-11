A Murisengo la 54esima edizione della Fiera del Tartufo: gli appuntamenti

MURISENGO - Prenderà ufficialmente il via questa domenica, 14 novembre (riconfermandosi anche per la successiva, 21 novembre), la 54esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo 'Trifola D'or' di Murisengo. La manifestazione ritorna dopo lo stop del 2020 a causa del Covid con un nuovo format più smart e all'aria aperta con coperture solo parziali e l'esaltazione del verde, nel totale rispetto delle norme anti-contagio. Un evento che si colloca perfettamente nella Stagione del Tartufo Bianco in Monferrato che ha preso il via il 16 ottobre scorso, dopo la fortuna dell'edizione dell'anno scorso, e continuerà fino a dicembre con una serie di attività e offerte dedicate al tipico prodotto locale.

In fiera

Protagonista dell'edizione di quest'anno sarà come sempre il Tuber Magnatum Pico. Oltre all'area dedicata alla vendita di tartufi - sia bianchi che neri, valutati dal Cnst (Centro Nazionale Studi del Tartufo) - aperta dalle 8 alle 18 in piazza della Vittoria, ci saranno circa un centinaio di espositori di prodotti agroalimentari, enologici e artigianali sparsi tra via Umberto I, Piazza della Vittoria e Piazza Boario che animeranno il paese dalle 8 alle 18 entrambi i giorni. Sempre in Piazza della Vittoria sarà anche presente un banco d'assaggio di vini locali a cura del Consorzio di tutela Vini Colline del Monferrato. Aree Street Food saranno inoltre disseminate per il paese: tra lumache fritte, agnolotti e prodotti della tradizionale locale Piazza Lavazza e Piazzale IV Novembre saranno aperti al pubblico dalle 9.30 alle 18.

Tra le attività attese per entrambe le domeniche ci sarà la premiazione dei migliori esemplari alle 12 nell'area espositori, con una giuria composta dal Cnst che a seguire, a partire dalle 15, si occuperà del seminario sensoriale del tartufo. Anche le camminate naturalistiche saranno una costante durante la fiera, oltre a riconfermarsi anche per i prossimi appuntamenti nei weekend della Stagione del Tartufo fino a dicembre. Per quanto riguarda arte e cultura atteso il doppio omaggio a Dante: presso la Chiesa Madonna delle Grazie e della Neve dalle 15 con Musica e Parole a cura dell’Associazione Musicale InferNoTe e con Casa degli Alfieri e Archivio di Teatralità Popolare presso San Michele per 'Incontro poetico, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri'. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.fieradeltartufo.net/.

Ma la stagione continua

Le attività però non si fermeranno con la conclusione della fiera domenica 21 novembre. Tutti i weekend fino a dicembre Murisengo continuerà a omaggiare la 'Trifula D'Or'. Confermato l'Angolo del Trifulau di Piazza Boerio con la vendita diretta di tartufi bianchi appena raccolti insieme al Temporary Store di Via Asti dedicato ai prodotti locali della tradizione, completamente a km 0.

Outdoor Truffle

Riconfermati anche i percorsi alla scoperta delle aree del tartufo. Per tutti i weekend sarà possibile partecipare a escursioni in e-bike a cura di Asd I Cinghiali con la possibilità di aperitivo in cantina per un costo di 22 euro a persona, 10 nel caso di sola escursione. Anche i percorsi a piedi saranno una costante per l'intera Stagione, a cura di Camminare in Monferrato, Walking Around Story, Cammini DiVini e MonferVinum - Enotrekking in Monferrato. Per informazioni sui costi, gli orari e le modalità di partecipazione visitare il sito della manifestazione. Concluderà la serie di attività una cerca simulata al tartufo con trifulau e tabui della zona. Il ritrovo sarà domenica 12 alle 15 in piazza Boerio. Per partecipare il costo è di 5 euro a persona per il percorso da 5 km, di 4 euro per quello da 2 km.