Tris di lusso Jbm, battuta Mantova

CASALE MONFERRATO - Tris Novipiù. Tris di lusso perché la vittoria contro Mantova (79-73) è importante. La squadra di coach Andrea Valentini resta avanti per 40’ e legittima il successo che vale l’aggancio in classifica ai rivali con una bella prova di squadra. Nel giorno del compleanno di Penny Williams (ancora fuori per infortunio), la Jbm si regala una vittoria che vale tanto.

La partita

Casale rilancia Fabio Valentini in quintetto e parte aggredendo la partita non modo giusto, trovando molto il canestro e chiudendo al 10’ sul 28-19. In evidenza nella seconda frazione Hill-Mais che appare in crescita fisica e chiude all’intervallo in doppia cifra (10 punti con 2 triple). Mantova perde per infortunio Ferrara ma riesce comunque con i canstri di Thompson e Laganà a riportarsi il scia dopo essere stata anche sotto di 7 punti. Al riposo punteggio sul 47-43.

La terza frazione è di grande equilibrio e a punto a punto. Frazione condizionata dall’infortunio di Ferrara che accorcia la rotazione di Mantova e dai falli di Casale che ha Fabio Valentini, Martinoni e Leggio con 3 falli. Al 30’ punteggio sul 62-58.

Casale approccia bene anche l’ultima frazione e allunga sul +12 (73-61) a 6’ dalla fine. Sembra la fuga decisiva, magli Stings (che perdono Iannuzzi per falli) sono di altra opinione e con un parziale di 11-1 riaprono il finale (74-72). Nei possessi conclusivi tanti errori e tante ingenuità da una parte e dall’altra. Nel momento decisivo Pepper (17 punti e 8 assist) e l'unica tripla di serata di Sarto danno alla Jbm la spinta verso la vittoria finale.

Il tema

Dopo due vittorie in fila la Jbm sarebbe stata capace di sfruttare il fattore campo e battere una squadra forte del campionato? Martinoni e compagni hanno dato una risposta convincente con una prestazione non perfetta ma certamente in crescita rispetto alle precedenti sfide casalinghe con Pistoia e Cantù. Jbm sale in classifica e nella consapevolezza. Segnali importanti anche da Hill Mais che chiude con 14 punti.

I numeri

Finale: 79-73

Parziali: 28-19, 47-43, 62-58

Quintetti: Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Okeke, Martinoni. Mantova con Laganà, Mastellari, Stojanovic, Thompson, Iannuzzi.

Punti: Pepper 17 (Casale); Iannuzzi e Thompson 15 (Mantova).

Rimbalzi: Okeke 10 (Casale), Stojanovic 9 (Mantova)

Assist: Pepper 8 (Casale), Laganà 7 (Mantova)

Mvp: Pepper (Casale)