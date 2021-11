A Casale sbarca il Tartufo Bianco con la festa al Castello

CASALE – Nel consueto aggiornamento settimanale il sindaco Federico Riboldi si concentra principalmente sul settore turistico, annunciando come nell’ultimo weekend di novembre al Castello del Monferrato sbarcherà il Tartufo Bianco con la festa che nelle intenzioni del primo cittadino si andrà ad affiancare alla Festa del Vino. Quindi la cronaca dell’incontro avvenuto in settimana a Ponte Sesia per chiedere l’attivazione dei treni sulla tratta ferroviaria Casale-Mortara.

Segue il racconto delle celebrazioni di Sant’Evasio e dell’incontro tra i sindaci del Monferrato e dell’amministrazione con la Consulta dello Sport. Si chiude ancora con la rinnovata cartellonistica per la Strada del Vino e gli appuntamenti legati sempre al tartufo.