Alla Comunità Ebraica Ernesto Ferrero racconta Primo Levi

CASALE - Si chiama 'Il Poliedro Primo Levi - I cento interessi di uno scrittore che sapeva tutto' l'incontro di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre, che vedrà coinvolto Ernesto Ferrero, presidente onorario del Centro studi Primo Levi di Torino.

Lo scrittore - introdotto da Roberto Gabei - racconterà presso la Comunità Ebraica di Casale l'eclettico personaggio di Primo Levi (venuto in visita proprio alla Sinagoga locale nel 1975). L'appuntamento per partecipare alla conferenza è alle 16, come sempre, in via Salomone Olper.