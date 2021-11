A Casale torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio: gli orari

CASALE - Già da una settimana sono attivi, nell'area retrostante il chiosco di piazza Castello a Casale, il divieto di sosta e il divieto di transito.

Le disposizioni, che proseguiranno almeno fino al 27 gennaio, sono necessarie per i lavori di allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio che, già dal 2019, non viene più allestita in piazza Mazzini.

Pista di pattinaggio sul ghiacchio: gli orari

L'apertura al pubblico è prevista da sabato 27 novembre alle 15.30.

Fino al 23 dicembre e dal 10 al 12 gennaio la pista osserverà i seguenti orari:

da lunedì a giovedì 15.30 – 19.30

venerdì 15.30- 23.00

sabato 10.30 – 23.00

domenica 10.30-20.00

dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022:

tutti i giorni 10.30-23.00

Durante il periodo scolastico l'impianto sarà disponibile al mattino per le scuole solo su prenotazione. Biglietti presso la pista.