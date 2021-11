Iniziate le indagini telefoniche a campione di Cosmo e dell'Agenzia della mobilità

CASALE - Dalla scorsa settimana hanno preso il via sul territorio casalese due sondaggi telefonici da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese e di Cosmo Spa.

Per quanto riguarda l’ente regionale, la ricerca statistica è finalizzata allo studio della mobilità dei cittadini in Piemonte ed è giunta ormai alla sua dodicesima edizione. A effettuare le interviste saranno le imprese Scenari e Izi da novembre a maggio 2022, con esclusione del periodo delle festività di fine anno, nei giorni feriali da martedì a venerdì tra le 15 e le 21.30 e al sabato tra le 10 e le 16. Verranno chieste alcune informazioni riguardo agli spostamenti effettuati il giorno precedente o di esprimere un giudizio su alcuni aspetti della qualità dei viaggi attraverso i vari mezzi di trasporto (come la frequenza del trasporto pubblico e la facilità di parcheggio dell’auto). Le interviste saranno effettuate solo per via telefonica ai recapiti presenti sugli elenchi telefonici pubblici o a persone che hanno dato l’assenso a essere contattate al proprio recapito mobile.

Per quanto riguarda Cosmo, la società ha incaricato la ditta ‘Strategica’ di svolgere un sondaggio di qualità, finalizzato a sapere cosa ne pensano gli utenti dei servizi dell’azienda. L’indagine sarà svolta solo telefonicamente: nessun incaricato di Cosmo si presenterà per domande porta a porta. In caso succedesse, si ricorda di segnalare il fatto alle forze dell’ordine.