Murisengo: il bilancio della prima domenica di 'Trifola D'Or'

MURISENGO - Si è conclusa la prima domenica della Fiera del Tartufo 'Trifola D'Or' di Murisengo che, nonostante il meteo avverso, ha già sfiorato numeri soddisfacenti.

La premiazione dei migliori esemplari, che ha visto come giuria un gruppo scelto di membri del Cnst (Centro Nazionale Studi del Tartufo), si è tenuta alle 12 in Piazza della Vittoria. Il primo premio di 500 euro è andato a Davide Curzietti per il suo tartufo di 404 grammi. L'ha seguito Fabrizio Baratella con una trifola da 104 grammi, a cui sono andati 350 euro. Il 3° premio se l'è aggiudicato Alessio Pasotti per aver presentato un esemplare di 426 grammi, portando a casa 100 euro.

Prima miglior composizione per un premio pari a 250 euro, invece, a Davide Curzietti con il suo piatto da 1.485 grammi; al secondo posto quella di Giovanni Ronzano dal peso di 665 grammi (a lui 150 euro). Il premio di 100 euro dedicato a un cercatore locale è andato ad Antonio Rotaro, col suo esemplare di 82 grammi. A Franco Robaldo, infine, un piatto di locali per la miglior composizione di tartufo nero, dal peso di 1.100 grammi.

Si ritornerà in fiera domenica prossima, 21 novembre. Atteso il bis delle premiazioni, con nuovi e sempre pù numerosi esemplari tra tartufo bianco e nero.