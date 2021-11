Incidente all'Esselunga di Casale: traffico congestionato

CASALE - Impatto tra due auto oggi, verso le ore 18, in via Levi Montalcini a Casale, nei pressi del supermercato Esselunga. A seguito dell'incidente, che fortunatamente pare essere stato senza conseguenze di rilevo, la polizia locale si è vista costretta a deviare il traffico veicolare lungo altre direttrici. Nonostante questo la circolazione, per lunghi momenti, è stata completamente paralizzata.