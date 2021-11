Il Sobrero entra nel mondo delle auto da corsa con 'Wi Smart Racing'

CASALE – L’istituto Sobrero di Casale sbarca nel mondo dell’automobilismo grazie al progetto ‘Wi Smart Racing’. Nei giorni scorsi, proprio davanti alla scuola, è stata infatti presentata la vettura Alpine GT4 protagonista dell’iniziativa (la cui responsabile è Melanie Lacarelle).

«Verrà sviluppato dalle aziende ‘L'Officina Le Signatech Sas’, in collaborazione con l'istituto tecnico casalese – spiega il consulente di Wi Smart Marco Ormelese - l'obiettivo è quello di realizzare uno studio sulle auto da competizione, come L'Alpine GT, al fine di migliorare le condizioni di guida e di comfort all'interno dell'abitacolo e, in seconda analisi, poter gestire la manutenzione delle riparazioni e dei cambi pezzi, durante tutta la vita agonistica dell'auto. Tutto ciò al fine di garantire una sicurezza ottimale per l'utente e per permettere al proprietario una celere e precisa gestione delle condizioni della sua auto da corsa»

Vero protagonista, lo sarà un team composto dagli allievi del quarto anno delle specializzazioni Elettronica, Informatica e Meccanica, con una pianificazione biennale, che prevede test su circuiti e strada per raccogliere i dati necessari alla creazione di una piattaforma digitale di monitoraggio e relativo sistema di accesso condiviso da costruttori, team e meccanici.