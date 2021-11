Nei rifiuti abbandonati le 'tracce' del proprietario: sanzionato

BALZOLA - I Carabinieri di Balzola, a conclusione degli accertamenti, hanno contestato due distinte violazioni amministrative in tema di abbandono di rifiuti nei confronti di un 41enne torinese.

Nei primi giorni di novembre, i militari sono stati avvisati da privati cittadini che a Villanova e Balzola erano presenti cumuli di rifiuti solidi urbani smaltiti in maniera fraudolenta e, nel corso degli accertamenti, è stata rinvenuta sul posto della documentazione cartacea, costituita da ticket, buoni pasto e cartelle cliniche, intestata al 41enne torinese. Nei suoi confronti si è proceduto pertanto alla contestazione delle violazioni previste in materia ambientale che prevedono una sanzione di 600 euro e la successiva comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati per l’emissione di un’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi.