Domenica al museo un laboratorio per i bambini: protagonisti piante e alberi

CASALE - ‘I semplici’, termine con cui nel Medioevo si indicavano le varietà vegetali con virtù medicamentose, saranno i protagonisti del laboratorio artistico del Museo Civico di Casale in programma domenica 21 alle 11.

Un viaggio a cura di Barbara Corino e della sezione scout casalese del Masci che, recentemente, si è occupata delle piante del Chiostro Piccolo del Museo. Proprio in questo caratteristico luogo all'interno dell’ex convento di Santa Croce, si svolgerà un laboratorio per bambini per celebrare la ‘Giornata Nazionale degli Alberi 2021’.

Dal 2013 questa ricorrenza è diventata un punto di riferimento per la sensibilizzazione nei confronti di tematiche green. L'attività è rivolta ai bambini dai cinque ai dieci anni e li vedrà impegnati a riconoscere, piantumare e prendersi cura di alcune piantine del Chiostro Piccolo con l'aiuto degli scout del Masci e, insieme a Barbara Corino, a scoprire la storia del luogo in cui si trovano.

L'attività per i bambini è totalmente gratuita. Ci sarà la possibilità per i genitori/accompagnatori di visitare il Museo con biglietto ridotto al costo di 2.50 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0142.444.249 o 0142.444.309. È obbligatorio il Green pass per l'ingresso nelle sale del Museo per chi ha più di 12 anni