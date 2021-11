Domenica il girone D senza assistenti

TORINO - Sarà solo l'anticipo Trofarello-Mirafiori del sabato sera ad avere la terna completa nell'undicesimo turno di campionato di Promozione nel girone D: per tutte le altre, come effetto della rotazione, sarà disponibile il solo arbitro.

Una decisione che parte da lontano, quando più di un mese fa l'Aia alzò bandiera bianca chiedendo alle squadre la disponibilità a turni fuori dal consueto orario per poter garantire il pieno supporto delle terne arbitrali. Ora così Asca-Pro Villafranca, Ovadese-Bacigalupo, il derby Pastorfrigor Stay-Luese Cristo, Santostefanese-Gaviese, Valenzana Mado-San Giacomo Chieri, Pozzomaina-Novese e il posticipo delle 17 Cit Turin-Arquatese vedranno in campo solo il direttore di gara: difficile dire che il campionato non ne risulti falsato, ma il rischio che questa situazione si verificasse era molto concreto e sarebbe servita una collaborazione maggiore da parte di tutti per scongiurarla.