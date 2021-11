Il Museo Civico riapre le porte anche alle scuole

CASALE - Dopo la pausa forzata a causa dell'emergenza sanitaria, tornano finalmente le attività didattiche del Museo Civico. Da anni è stata infatti avviata un'offerta dedicata al mondo della scuola che comprende percorsi tematici differenziati per istituti di ogni ordine e grado. Consisterà in un incontro frontale di lettura delle opere esposte in Pinacoteca o presso la Gipsoteca della durata di circa un’ora e mezza.

Le attività sono gratuite per tutti gli studenti della scuola dell'obbligo del territorio di Casale. Per gli studenti degli altri comuni o per i maggiori di sedici anni è previsto il pagamento del biglietto ridotto, mentre per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è sempre gratuito. Nel programma 2021-22 (disponibile alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica) sono stati introdotti anche dei nuovi laboratori. Per partecipare il costo è escluso da quello di ingresso al museo.

È obbligatoria la prenotazione nei seguenti orari: giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.