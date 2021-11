Torna a Casale il premio Minazzi: quest'anno compie 15 anni

CASALE - «Quindici anni. La storia del Premio 'Luisa Minazzi - Ambientalista dell’anno' comincia a essere lunga. Siamo orgogliosi, insieme a tutto il gruppo che anima questa esperienza, di celebrare un traguardo tanto significativo» hanno commentato i coordinatori Marco Fratoddi e Vittorio Giordano all'alba della XV edizione del premio nazionale Ambientalista dell'Anno. «Abbiamo mantenuto l’impegno lo scorso anno, durante il primo autunno in epoca Covid, ci apprestiamo a vivere l’edizione 2021 consapevoli del valore ancora più forte che la solidarietà, l’impegno civico, la tutela della legalità e dell’ambiente assumono nella fase di forte disorientamento che stiamo attraversando» hanno anche dichiarato, ricordato l'edizione, totalmente a distanza, del 2020.

I candidati 2021

Le otto storie che saranno protagoniste di quest'anno provengono da diversi ambiti della ricerca, della società civile, dell’impresa e delle istituzioni. A selezionarle sono stati Legambiente e La Nuova Ecologia - che promuovono questo progetto dalla sua nascita - e il Comitato Organizzatore, composto da numerose organizzazioni sociali di Casale (tra cui Afeva, Avis, Confraternita degli Stolti, Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, Libera, Fridays For Future e molte altre).

La scelta è stata fatta tra le 40 candidature avanzate dalla giuria preliminare, formata da giornalisti, esperti ed esponenti di organizzazioni sociali di tutta Italia. Ora sarà il turno del voto popolare - aperto fino al 28 novembre al link www.premioluisaminazzi.it - che decreterà finalmente il vincitore dell'edizione 2021. Sotto la gallery con le foto di tutti i candidati.

Premio Minazzi: tutti i candidati

La cerimonia

La premiazione avverrà venerdì 3 dicembre alle 16.30, come conclusione del Festival della Virtù Civica che si terrà nella settimana dall'1 al 4 dicembre a Casale. Tutti i candidati al premio dedicato alla compianta attivista casalese Luisa Minazzi saranno ospiti così della città, in attesa della cerimonia conclusiva. L'evento e l'intera rassegna si terrà in presenza, ma anche in streaming. Tutti i dettagli al sito www.festivalvirtucivica.it.