Casale: si dimette l'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi

CASALE - Dopo circa due anni e mezzo a Palazzo San Giorgio, si dimette l'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi.

La decisione della componente dell'esecutivo è comunicata direttamente dal sindaco di Casale Federico Riboldi: «In serata mi ha reso partecipe della sua decisione di volersi dimettere per ragioni personali. Ho trovato in Maria Teresa in questi anni un collaboratore leale e capace, un professionista di alto profilo a servizio del pubblico. A malincuore accetto le sue dimissioni».

Proprio questa mattina l'ultimo evento al quale la Lombardi ha partecipato come assessore, il ringraziamento ai donatori di alberi in favore della città.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e per la fattiva collaborazione di questi mesi. Manifesto l’assoluta disponibilità ad affiancare chi mi sostituirà, per la prosecuzione del programma di attività dell’assessorato impostato per la Città di Casale ed in corso di attuazione per il perseguimento degli obiettivi prefissati» dichiara Maria Teresa Lombardi.