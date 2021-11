Dimissioni Lombardi. Zaffiro (Pd) chiede chiarimenti al sindaco

CASALE - Sono passate poco più di 24 ore dall'elezione congressuale che ha reso Johnny Zaffiro nuovo segretario del Pd di Casale.

Ancora meno è passato dalla notizia delle dimissioni (accettate) dell'assessore all'ambiente di Casale Maria Teresa Lombardi.

Una notizia che il nuovo riferimento dei Dem del Casalese commenta con preoccupazione: «Ci stupisce la notizia dell’assessora Lombardi, ma ci stupisce ancora di più la leggerezza con cui il sindaco derubrica la vicenda a motivazioni personali a cui l’interessata non fa minimamente accenno» spiega.

Johnny Zaffiro è il nuovo segretario del Pd di Casale Ha avuto la meglio su Gabriele Farello per 80 voti a 69

Zaffiro chiede che il sindaco relazioni in occasione del prossimo consiglio comunale (in calendario giovedì sera): «L’assessorato all’ambiente è una parte non marginale dell’amministrazione e a Casale lo è ancora di più proprio perché è quello il luogo deputato alla gestione della bonifica amianto come punto di riferimento dell’intero Sito di interesse nazionale e di altre politiche territoriali come la lotta alle zanzare. Dall’assessorato ambiente passano anche le politiche dei rifiuti che proprio recentemente hanno registrato dati poco confortanti per il Monferrato e il mancato raggiungimento della Tariffazione Puntuale per Casale.

Il sindaco sia responsabile e colga l’occasione del prossimo consiglio comunale per relazionare alla città sulla vicenda, sui risvolti politici e sulla gestione di un settore tanto importante nella amministrazione del Comune».