Alla Lega spetta la prima parola per il 'dopo' Maria Teresa Lombardi

CASALE - Giovedì alle 21 a Casale è prevista una nuova seduta del Consiglio Comunale, in presenza e anche in via telematica.

«La seduta - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta - sarà dedicata in particolare ai provvedimenti deliberativi collegati sia al Bilancio 2021 sia al Bilancio 2022. L'Assemblea, infatti, è chiamata ad approvare l'ultima variazione al Bilancio per l'esercizio in corso (che può avvenire entro il 30 novembre di ogni anno) e in seguito alcuni dei provvedimenti propedeutici al Bilancio 2022, quali le aliquote Imu».

Le dimissioni dell'assessore

La 'notizia' politica delle ultime ore è però legata alle dimissioni dell'ormai ex assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi.

La Lombardi era stata nominata due anni e mezzo fa in quota Lega e sarà verosimilmente il Carroccio a indicarne il successore. Per il rispetto delle 'quote rosa' si tratterà di una donna. «Non si tratta di un'avvicendamento programmato ma di una scelta dettata da motivazioni legate al lavoro della Lombardi - commenta Emanuele Capra, vicesindaco e principale esponente della Lega in città e in amministrazione - Nella scelta di chi ricoprirà il suo ruolo è evidente che la prima parola spetterà alla Lega ma vogliamo ragionare con calma, si tratta di una figura non semplice da sostituire».

Chi succederà a Maria Teresa Lombardi?

Diverse le ipotesi. Escludendo quella che le deleghe della Lombardi vengano definitivamente redistribuite tra gli attuali membri della giunta (temporaneamente sono tornate al sindaco), seguendo il modus operandi che aveva mosso la coalizione di centrodestra all'indomani delle elezioni del 2019, il nome potrebbe 'uscire' dall'elenco di chi era candidato con la Lega, magari tra chi già siede in consiglio comunale (nel gruppo Lega ci sono Mariella Travaglini e Veronica Durante), facendo quindi subentrare il prossimo degli esclusi tra i votati. Un'altra ipotesi è invece l'ingresso di un'esterna, una persona che non era candidata. In ogni caso, specialmente nel secondo si vedrà. Quello che pare certo è che il nome non sarà comunicato nel prossimo consiglio.