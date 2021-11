La Carta d'Identità? Da dicembre verrà rilasciata senza prenotazione per 4 giorni

CASALE – Sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda l’Ufficio Anagrafe del Comune di Casale: dal 1° dicembre sarà possibile accedervi per richiedere la Carta d’Identità elettronica senza prenotazione per 4 giorni alla settimana (il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato). Sarà invece necessario prenotare per accedere il martedì e il giovedì.

Per le due giornate in cui è ancora obbligatoria la prenotazione, il portale di riferimento si trova nell’apposita pagina web e nel sito del Comune. È anche possibile prenotare all’Ufficio Anagrafe di via Mameli il lunedì dalle ore 8.15 alle ore 13.45 e dalle ore 14.45 alle ore 17, il mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 9.15 alle ore 11.45.

La Carta d’Identità Elettronica è spedita direttamente dal Ministero dell'Interno all'indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dal rilascio; il costo è di 22.21 euro (16,79 per stampa e spedizione e 5,42 per diritti comunali), pagabili in contanti, con carta di credito o bancomat all'atto della richiesta.