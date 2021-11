Contagi, in provincia di Alessandria 54 nuovi casi

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento dei "dati Covid" grazie all'Unità di crisi regionale. Per oggi sono stati comunicati 650 nuovi casi di persone risultate positive (di cui 310 dopo test antigenico), pari allo 1,3% di 50.762 tamponi eseguiti, di cui 42.124antigenici. Dei 650 nuovi casi gli asintomatici sono 377 (58%).

Il totale dei casi positivi diventa 398.823 (50 in più rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 32.837 Alessandria (54 più di ieri), 19.218 Asti, 12.564 Biella, 57.245 Cuneo, 30.878 Novara, 212.417 Torino, 14.828 Vercelli, 14.218 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.651 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.967 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri e decessi

In tutta la regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 29 (come ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 318 ( -9 rispetto a ieri). 7.820 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici finora processati sono 9.550.517 (+ 50.762rispetto a ieri), di cui 2.475.897 risultati negativi.

I decessi salgono a 11.876 (6 in più di quelli comunicati ieri). La suddivisione per province: 1.593 Alessandria (come ieri), 725 Asti, 439 Biella, 1.469 Cuneo, 952 Novara,5.673 Torino, 542 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

378.780 guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 378.780 (+ 416 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.709 Alessandria (43 più di ieri), 18.077 Asti, 11.919 Biella, 54.697 Cuneo, 29.440 Novara, 202.315 Torino, 14.018 Vercelli, 13.506 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.533 extraregione e 2.566 in fase di definizione.