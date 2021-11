La favola di Messias ha il lieto fine: da Casale al gol in Champions

MADRID - Questa sera non hanno festeggiato solo i tifosi rossoneri ma tutti gli appassionati di calcio di Casale Monferrato.

Il Milan ha espugnato il Wanda Metropolitano, stadio di casa dell'Atletico Madrid con un gol di Walter Junior Messias a pochi minuti dal triplice fischio e può continuare a sognare la qualificazione.

Pochi anni fa giunse a Casale in Eccellenza da perfetto sconosciuto, scoperto da mister Ezio Rossi. Vinse il campionato da protagonista e iniziò la sua inesorabile scalata al calcio che conta.

Adesso, dopo qualche guaio fisico nelle prime settimane e prestazioni probabilmente caratterizzate dall'emozione Messias si è preso il palcoscenico più importante, segnando il gol più prezioso di questa prima parte di stagione del Milan. Il più bel modo per celebrare la sua favola, quella di un ragazzo che non pensava di poter vivere di calcio meno di 10 anni fa e che ora ha segnato in Coppa dei Campioni