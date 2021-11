Sabato 27 torna in presenza la Colletta Alimentare

CASALE - In occasione della 25^ edizione, sabato 27 novembre torna “in presenza” la giornata della Colletta Alimentare, con tutto l’entusiasmo dei volontari davanti ai supermercati pronti a dare informazioni e a raccogliere borse piene di alimenti da smistare ordinatamente negli scatoloni.

In questi giorni, in uno spot televisivo il testimonial Giorgio Chiellini invita tutti ad acquistare gli alimenti non deperibili di cui c’è maggior necessità: tonno, carne in scatola, pelati, legumi, olio e omogeneizzati. Come ogni anno, tutti gli alimenti donati da chi si recherà a fare la spesa saranno distribuiti alle famiglie bisognose del territorio e l’importanza di questo gesto di carità è stata riconosciuta dal Comune di Casale Monferrato con la concessione del patrocinio.

Nella nostra zona i supermercati aderenti all’iniziativa del Banco Alimentare sono Esselunga, Ipercoop, Coop, Eurospin, Lidl, Sogegross, Crai, Presto Fresco, Simply, In’s, Mercatò e Penny Market a Casale; Bennet a Villanova; Gulliver a Vignale; L’arcobaleno a Frassineto Po; La Bottega del Centro a Occimiano.Inoltre, sarà possibile donare la spesa tramite la Charity Card disponibile nei supermercati fino a domenica 5 dicembre oppure online su Amazon dal 29 novembre al 10 dicembre.

Chi avesse il desiderio di contribuire come volontario all’evento di solidarietà più partecipato in Italia, può telefonare al numero 338.2737892 dando la propria disponibilità a Paolo per coprire un turno nella giornata del 27 novembre.

Clicca qui per tutte le informazioni