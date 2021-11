Alcool test dopo due diversi incidenti: ubriachi i responsabili

CASALE - I Carabinieri del Nor di Casale hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica un 72enne che, a seguito di un sinistro, nel corso del quale ha tamponato un’altra auto, è stato accompagnato in caserma e sottoposto all’alcooltest, evidenziando un tasso alcolico pari a 1.61 g/l. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

I Carabinieri di Rosignano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 56enne di origini turche, gravato da numerosi pregiudizi di polizia. I Carabinieri, intervenuti all’inizio di novembre per un sinistro stradale frontale tra due vetture causato dall’uomo, lo hanno sottoposto all’alcooltest, da cui è risultato avere un tasso alcolico pari a 1.11 g/l. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.