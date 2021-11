Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che - come sempre - si annuncia estremamente interessante.

In serie D è caccia alla vetta: sia Casale che Hsl Derthona, infatti, pur alle prese con impegni complicati, vogliono alimentare la propria rincorsa al Novara capolista. La formazione di Marco Sesia viaggia in direzione Borgosesia, contro una delle rivelazioni della stagione, mentre i ragazzi di Zichella sono di scena in Liguria, ospiti della Lavagnese.

Eccellenza: test casalinghi per Castellazzo, al cospetto di un Lucento che fa sta facendo benissimo, e Acqui, che riceve il San Domenico Savio. Mister Merlo ha il problema di sostituire Guazzo, fermo almeno un mese.

In Promozione, invece, è il giorno della partitissima: a CentoGrigio, con calcio di inizio alle 18, tocca a Luese Cristo e Valenzana Mado, un derby molto sentito, con il primato in palio. In calendario altre due sfide tra formazioni della provincia, Gaviese-PastorStay e Novese-Ovadese.

In Prima Categoria, ostacolo Solero per il Felizzano, ma è una domenica importante anche per Fulvius e San Giuliano Nuovo. In Seconda spicca Frugarolo-Atletico Acqui, confronto al vertice che non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni, mentre per quanto riguarda la Terza Categoria assistiamo ai soliti incroci caratterizzati da molta incertezza. Boys Ovada-Vignolese è il match di cartello, ma ci sono tante altre gare importanti in ottica podio.