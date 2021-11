A Mombello un Natale ricco di iniziative e concorsi

MOMBELLO - Anche quest'anno il Circolo Ancol di Mombello - in collaborazione con il Mercatino e il patrocinio dell'amministrazione comunale - proporrà nuove iniziative per il periodo delle feste natalizie.

Il primo concorso si chiama 'Incorniciamo il Natale': prenderà il via il 24 dicembre e terminerà il 2 gennaio. I partecipanti dovranno far uso della propria creatività per produrre dei quadretti e/o cornici a tema natalizio, naturalmente realizzati a utilizzando qualsiasi tipo di materiale si abbia a disposizione.

Con i quadretti realizzati verrà allestita una mostra a cielo aperto lungo la via centrale del paese. Per partecipare sarà necessario consegnare le opere entro il 23 dicembre contattando il 349 5229939. Per chi non potesse recarsi a consegnare personalmente le opere sarà sufficiente inviare una foto delle stesse utilizzando Whatsapp allo stesso numero.

Dal 26 dicembre e fino al 2 gennaio verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Circolo tutte le fotografie e sarà possibile votarle mettendo un like alle preferite. I vincitori verranno premiati con prodotti tipici del territorio il 6 gennaio.



Per i più piccini, ma non solo, ritorna invece 'Caro Babbo Natale': dopo aver scritto la propria letterina bisognerà imbucarla entro il 23 dicembre nella cassetta che troverete in via Roma 35 a Mombello (appena sotto a quella del Circolo) già a partire dal 1° dicembre. Una giuria qualificata sceglierà le più significative che verranno premiate il 6 gennaio. Per coloro che risiedessero troppo lontano sarà possibile inviare le letterine tramite mail a circolomom bello@libero.it