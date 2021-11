Addio Raffaele. Pochi mesi fa la maturità da ultrasettantenne

CASALE - È morto a pochi mesi dall'esame di maturità il 72enne monferrino Raffaele Nigro.

Quello verso il diploma, nelle scuole serali, è già di per sé un percorso decisamente impegnativo. Lo è stato ancor di più per i 'maturi' di pochi mesi fa che, alle difficoltà dello studio in età adulta, magari dopo una dura giornata di lavoro, hanno dovuto sommare quelle della didattica a distanza.

Raffaele Nigro, che aveva compiuto solo pochi giorni fa 72 anni, era il più anziano del corso triennale del Liceo delle Scienze Umane Lanza (Istituto Balbo). Lui, che da tempo combatteva con un brutto male, ex manutentore in ferrovia, nonostante le difficoltà di salute e di gap tecnologico, alle lezioni non mancava mai; le affrontava con grinta e determinazione, spesso motivando i colleghi e diplomandosi con 70/100. Benvoluto da tutti, con i suoi 19 giovani compagni di classe e con gli insegnanti - che ora piangono addolorati la sua scomparsa - il rapporto era rimasto saldo anche dopo il 'pezzo di carta' e così, all'aggravarsi delle sue condizioni, ancora un mese fa dalla scuola gli era stato mandato un video-saluto.