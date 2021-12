Alla Luzzati arriva il Natale: il calendario delle iniziative di dicembre

CASALE - Sarà un mese dedicato all'attesa del Natale quello alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, con un calendario denso di attività mentre si avvicinano le feste.

Si parte oggi, mercoledì 1 dicembre, con il quinto incontro del ciclo 'Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco', un laboratorio-passeggiata organizzato in collaborazione con le Aree protette Po Piemontese e Compagnia di San Paolo. Si parte alle 17 insieme a Renza Baiardi che proporrà 'È Natale!', un percorso volto a realizzare decorazioni natalizie sostenibili ed economiche. Numero massimo di bambini 15, con accompagnatore.

Saranno ancora due laboratori ad animare le sale della biblioteca giovedì 2 e martedì 7 dicembre: il primo 'Creazioni e decorazioni natalizie' e il secondo 'Natale si avvicina, prepariamo il Biblioalbero'. Gli incontri inizieranno alle 17 per un massimo di 8 bambini accompagnati. Sempre nello stesso orario e con le medesime modalità ci sarà anche venerdì 3 l'incontro al Castello del Monferrato con l’associazione Orizzonte Casale dal titolo 'Ma che bel castello Marcondirondirondello'.

Venerdì 10 alle 17, per 'Nati per Leggere', attese le letture con laboratorio musicale dal titolo 'Il berretto di Natale'. La tradizionale rassegna tornerà mercoledì 22 con Simona Fiora e concluderà l'anno giovedì 30 alle 16 con il Cenone letterario organizzato in collaborazione con il Teatro della Nebbia. Pausa però solo fino a mercoledì 5 gennaio, quando si tornerà in biblioteca alle 17 insieme al Collettivo Teatrale. Numero massimo di partecipanti 25 bambini con accompagnatori.

Torna anche il laboratorio ortico 'Esplosioni di rosso' a cura di Giovanni Ganora, in programma mercoledì 15 alle 17. Numero massimo di partecipanti 8 bambini con accompagnatori. Il giorno dopo è attesa invece la presentazione del libro 'Alla scoperta del fantasy' di Luca Miceli. I posti disponibili sono 25, più eventuali accompagnatori. Chiuderà infine l'anno la premiazione dei bambini e ragazzi che hanno preso in prestito più libri nel 2021: appuntamento giovedì 23 alle 17 nelle sale della biblioteca.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione contattando l'email biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o il numero 0142-444302.