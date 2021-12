Casale: il calendario della Fiera di dicembre, i mercati straordinari

CASALE - Da domenica prossima, 5 dicembre, si svolgerà a Casale Monferrato in piazza Castello la tradizionale Fiera di dicembre, che prevede una serie di mercati straordinari in programma le domeniche che precedono il Natale e durante la festività dell'Immacolata concezione, l'8 dicembre.

In particolare, dalle 8 alle 19 dei giorni 5, 8, 12 e 19 dicembre in piazza Castello saranno allestiti circa quaranta banchi. Gli appuntamenti sono in aggiunta ai consueti mercati del martedì e venerdì.