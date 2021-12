Domani a Casale il gazebo della Polizia contro la violenza alle donne

CASALE - La Polizia di Stato, dopo il gazebo allestito in piazzetta della Lega ad Alessandria lo scorso 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a distanza di una settimana, domani, venerdì 3 dicembre, ripropone l’iniziativa “Questo non è amore” a Casale Monferrato con un gazebo dalle ore 8 alle ore 14 in piazza Castello, nei pressi dell’ingresso del Teatro Comunale.

Non solo dunque il 25 novembre, ma più momenti di riflessione con la Polizia di Stato sempre vicina alle donne e alle persone in difficoltà.