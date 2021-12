Si sono accese le luci sul Natale 2021 di Casale Monferrato

CASALE - Si sono accese puntuali alle 18 di oggi in piazza Mazzini le illuminazioni natalizie di Casale Monferrato. Prima, l'animazione per i bambini con Magic Endor e Fabio Fazi, quindi il conto alla rovescia, preceduto dalle parole del sindaco Federico Riboldi: «Questo è diventato un rito della città, nel suo salotto».

A dare il via 'ufficiale' alle festività il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Emanuele Capra: «Abbiamo deciso di investire non solo per le feste, ma per avere una vetrina per il centro in grado di creare un circuito tra piazza Mazzini, piazza Castello e piazza Dante».

Dopo l'accensione del complesso di installazioni sotto il cavallo con l'albero, un portale, una sfera e una stella, la musica popolare a cura di S’nbel po.