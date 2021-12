Casale esonera Sesia. Al suo posto Modica

CASALE - Era pronto a riprendere il lavoro per preparare, da domani, la trasferta a Imperia, per il turno infrasettimanale della D e, invece, Marco Sesia ha ricevuto dal Casale la comunicazione dell'esonero.

Fatali, all'ormai ex tecnico, le due sconfitte consecutive, a Borgosesia e, soprattutto quella di sabato con il Chieri, in cui la squadra non ha prodotto gioco ed è stata pericolosa solo nel recupero.

I nerostellati sono scesi fuori dal podio, anche se il pareggio del Novara rende aperta ancora la corsa al vertice.

Ma la società ha deciso di cambiare: al ds Marco Rizzieri il compito di comunicare a Sesia la scelta. C'è già il successore (ufficializzato nelle prossime ore), Giacomo Modica, ex centrocampista classe 1964, le ultime esperienze in panchina alla Vibonese e alla Cavese.

Domani Modica dirigerà il primo allenamento, anche con i nuovi arrivati, D'Ancora a centrocampo e Gatto in attacco