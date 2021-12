Novipiù, c'è il monday night a Milano

CASALE MONFERRATO - La Novipiù sfida a domicilio l’Urania Milano (squadre in campo domani, ore 20.30) a caccia della sesta vittoria consecutiva.

La squadra di coach Andrea Valentini prova a sfruttare il grande momento per fare un altro passo avanti in classifica. Milano non brillantissima in questo avvio di stagione (4 vinte e 5 perse) ma sempre pericolosa. Casale recupera Penny Williams: curiosità per vedere se vincerà il ballottaggio con Pepper.

Qui Milano

Il coach dell’Urania Davide Villa presenta così la sfida con i monferrini. “Ci aspetta una sfida molto dura, contro una squadra in grande forma e che viene da un’eccellente prima parte di campionato. Casale ha 4 lunghi intercambiabili molto efficaci, altrettanto solida la batteria degli esterni che può farti male in qualsiasi momento del match. Una combinazione difficile da arginare, per questo abbiamo lavorato molto in settimana in chiave difensiva. Non solo per cercare di limitare le qualità della Novipiù, ma anche per limitare le nostre palle perse ed i cali di concentrazione, che contro Trapani ci sono costati troppi canestri facili concessi agli avversari”.

Per Milano prima punta Aaron Thomas, miglior realizzatore dei suoi e terzo miglior realizzatore del Girone Verde con 20.3 punti di media.



Qui Casale Monferrato

Casale in gas, tentata dal ritorno di Williams. Stefano Comazzi (assistente allenatore): “L’Urania è una squadra che in questi ultimi anni ha sempre ben figurato in questo campionato e ha cercato sempre di mantenere uno zoccolo duro all’interno del roster, cambiando poco. A Milano ci troveremo ad affrontare un’altra partita dove sarà necessario avere un alto livello di concentrazione e di intensità agonistica. La regola per noi deve essere sempre la stessa: affrontare una partita alla volta”.



Queste le sensazioni del playmaker Fabio Valentini. “Siamo in un momento di grande fiducia e vogliamo continuarlo. Milano è sicuramente una squadra temibile, soprattutto in casa. In più ha un giocatore come Aaron Thomas che in queste prime nove giornate si è dimostrato un giocatore fuori categoria. Andremo a Milano consapevoli delle nostre forze e cercheremo di allungare il nostro momento positivo”.



Pre-partita

URANIA MILANO - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano.

Quando: lunedì 6 dicembre, 20.30.

Arbitri: Maschio, Masi, Almerigogna.

Note: Entrambe le squadre hanno i roster a disposizione.

Social: aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).