La segnalazione di Amc: danneggiate da ignoti due pensiline in città

CASALE - Amc segnala a Casale il danneggiamento da parte di ignoti vandali di due pensiline in via Verdi e in via Madre Teresa di Calcutta, accanto al centro commerciale La Cittadella.

«Nonostante gli interventi eseguiti per ripristinare le strutture e garantirne la sicurezza ci troviamo di fronte ad ulteriori atti vandalici che hanno di fatto reso vano il nostro lavoro ed il nostro impegno - spiegano dall'azienda - Tali atti sono stati oggetto di denuncia e ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano, utilizzando le telecamere presenti in zona, ad individuare i vandali che in spregio all’impegno ed ai soldi spesi da Amc per rendere più fruibile il servizio soprattutto per quelle categorie, quali gli anziani, che devono per necessità utilizzare il bus urbano per muoversi».

Quest’anno Amc si è impegnata per migliorare le pensiline presenti sul territorio rendendole più fruibili ed esteticamente più accattivanti anche nelle frazioni. L’Azienda ha infatti ammodernato le pensiline situate lungo Via Adam oltre che le pensiline presenti nella Frazione di San Germano. Altri interventi sono in corso anche nella Frazione di Casale Popolo, dove sono previsti interventi di abbellimento oltre che operazioni mirate a rendere più confortevole il servizio come, ad esempio, l’aggiunta di panchine.

«Il Trasporto Pubblico Locale è un servizio che permette a tutti di spostarsi con facilità sul territorio comunale, proprio per questo motivo danneggiarne le strutture non è solo scorretto, ma è un danno per tutta la comunità - prosegue Amc - Preghiamo gli utenti di inviarci segnalazioni ogni qualvolta si trovino di fronte a tali atti in modo da poter agire tempestivamente per garantire la sicurezza delle strutture oltre che per poter permettere all’Azienda di prendere tutti i provvedimenti del caso».