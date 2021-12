Anziano investito da un camion al Penny di Casale: è gravissimo

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 15.05: L'elisoccorso, diretto al Cto di Torino, è appena decollato dall'aeroporto di Casale. L'anziano a bordo è vivo ma in gravi condizioni.

ORE 14.15: Gravissimo incidente a Casale. Un anziano signore è stato investito da un mezzo pesante nel parcheggio del supermercato Penny Market oggi intorno alle 13 in corso Valentino.

Sul posto Polizia Locale, Polizia, Carabinieri e personale del 118, Croce Verde e Croce Rossa. L'uomo, in gravi condizioni, sta per essere trasportato a Torino dall'elisoccorso in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Seguono aggiornamenti.