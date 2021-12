Nuovi nati e bollette: due bonus una tantum per i casalesi

CASALE - In arrivo dal Comune di Casale Monferrato due bonus per le famiglie. Le domande si devono presentare entro il 21 dicembre per i nuovi nati nel 2021 (Isee fino ai 10 mila euro) e come sostegno alle spese energetiche (Isee fino 21 mila 201 euro)

Le due iniziative si chiamano Bonus 15033 #NascereACasale e Bonus Consumi.

«L'attenzione per le famiglie contraddistingue l'azione della nostra Amministrazione - ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi - e con questi due nuovi bonus lo dimostriamo ancora una volta. Aiuti concreti e tangibili».

Nello specifico, il Bonus 15033 #NascereACasale è rivolto alle famiglie delle bimbe e dei bimbi nati a Casale Monferrato nell'anno 2021 (compresi coloro che nasceranno entro il 31 dicembre) residenti in città da almeno 12 mesi e con Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 10.000,00 euro.

Il contributo, una tantum, sarà di 800 euro, ma sarà elevabile a 1.000 euro in caso di presenza di almeno un altro figlio minore nel nucleo familiare.

Le domande sono da presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione (via Mameli, 14) entro martedì 21 dicembre 2021 nei seguenti orari: lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o il lunedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Non saranno accettate istanze inviate via Pec o e-mail.

Il Bonus Consumi è invece rivolto cittadini residenti a Casale Monferrato da almeno 12 mesi intestatari di almeno un contratto di utenza tra energia elettrica, gas, acqua che dimostrino l'avvenuto pagamento delle bollette per cui si richiede il contributo.

Per accedere al contributo massimo di 500 euro (fino ad esaurimento delle risorse che dovranno essere assegnate secondo graduatoria Isee) il nucleo familiare non dovrà avere un Isee superiore a 21.201,19 euro e aver beneficiato di contributi economici per le bollette da parte del Servizio Socio-Assistenziale.

Domande da presentare all'Ufficio Servizi Sociali (via Mameli, 14) entro il 21 dicembre 2021 nei seguenti orari: lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o il lunedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Non saranno accettate istanze inviate via Pec o e-mail.

«Da oggi, e per due settimane, chi avesse i requisiti potrà far domanda per questi due importanti bonus - hanno spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Luca Novelli e il presidente del Consiglio comunale, con delega alla Famiglia, Fiorenzo Pivetta - Aiuti che abbiamo attivato grazie alla somma ricevuta dal 5 x 1000 del 2019 e ai fondi avanzati dalle agevolazioni Tari. Come Amministrazione comunale abbiamo deciso di dare un sostegno a ridosso delle festività natalizie alle famiglie, con un occhio di riguardo a chi ha gli Isee più bassi».

Schemi di domande e informazioni si possono trovare alla pagina.