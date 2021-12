Campo impraticabile, Imperia - Casale interrotta al 34'

IMPERIA - Dura poco più di mezz'ora il debutto sulla panchina del Casale di Giacomo Modica, nuovo allenatore dei nerostellati, che nell'undici iniziale ha cambiato solo l'estremo difensore, schierando Cozzella al posto di Paloschi.

Al 'Nino Ciccione' di Imperia la pioggia, caduta copiosa alcune ore prima del fischio d'inizio e anche durante la prima parte della gara, ha reso il fondo impraticabile, con grandi pozzanghere in tutte le zone del campo, nelle quali il pallone si fermava, ostacolando il gioco e mettendo a rischio anche l'incolumità dei giocatori.

Dopo 34 minuti, l'arbitro ha bloccato il gioco e dopo un consulto a centrocampo con i capitani e altri calciatori delle due formazioni, ha deciso di sospendere il confronto, che riprenderà dal momento in cui è stato interrotto, ma a data da destinarsi, in un turno in cui, nel girone A, sono saltate molte gare per il maltempo.

Per il Casale è il secondo rinvio per pioggia e terreno impraticabile: il primo era stato alla seconda giornata, a Sestri Levante. Ora si attende di conoscere quando Imperia e Casale si affronteranno per completare la partita.

IMPERIA - CASALE 0-0 sosp. al 34'pt

CASALE: Cozzella; Mullici, Gianola, Silvestri, Gilli; Rossini, Perez, Continella; Giacchino, Forte, Candido. All: Modica