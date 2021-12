Nel weekend torna Casale Città Aperta

CASALE - Torna nel fine settimana dell’11 e 12 dicembre ‘Casale Città Aperta’, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura e dal Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato.

La manifestazione osserverà gli orari invernali, e i turisti potranno trovare aperti: il Castello del Monferrato, con la possibilità di salire sugli spalti, sabato dalle ore 15 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18; la Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 17.30; la chiesa di Santa Caterina sabato dalle ore 15 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 alle ore 18; il Teatro Municipale sabato sarà chiuso alle visite turistiche per svolgimento di convegno, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; la Torre Civica sabato dalle ore 15 alle ore 17.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.30; la chiesa di San Michele sabato dalle ore 15 alle ore 17.30 e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30.

Nei locali interni di monumenti che non rappresentano luogo di culto l’ingresso sarà consentito solamente alle persone munite di green pass base.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell'associazione Orizzonte Casale della durata di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica 12 alle ore 15.

I musei

Nel fine settimana saranno aperti anche il Museo Civico (con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30) e la Sinagoga e Musei Ebraici, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ci sarà poi il percorso museale del Duomo ‘Sacrestia Aperta’ visitabile sabato e domenica dalle 15 alle 18 e permetterà di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142.444.330 e 0142 444.309 o consultare il sito del Comune di Casale.