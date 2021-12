L'atto conclusivo di Cammini Divini per la stagione del Tartufo a Murisengo

MURISENGO - Sono terminati domenica scorsa gli appuntamenti organizzati da Cammini DiVini, in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or e della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo. Il 5 dicembre quindi una settantina gli escursionisti come al solito sono giunti da ogni dove, con una bella presenza di volti nuovi giunti da Varese e dintorni.

Dopo aver attraversato il centro storico di Murisengo l'escursione si è inoltrata nel fondovalle percorrendo il largo sentiero fino alla storica fontana solforosa per una prima tappa, sfruttata per assaggiare le fresche acque di sorgente. Il gruppo è quindi arrivato alle porte di Villadeati, ha attraversato le borgate della Crocetta e di Case Battia fino alla frazione Sorina. Poi il ritorno a Murisengo, la continuazione verso San Pietro e poi la sosta finale al Ristorante Regina per il pranzo.