Tartufo e Natale: ancora tante opportunità a Murisengo

MURISENGO - Proseguirà fino al 31 dicembre la Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato di Murisengo, con idee regalo per il prossimo Natale e iniziative outdoor per ogni fine settimana e prefestivi.

Presso l’Angolo del Trifolau di piazza Boario, dalle ore 10 alle ore 16,30 (fino ad esaurimento del prodotto), sarà presente un trifolau per la vendita diretta di Tartufo Bianchi e neri appena raccolti.

Nell’adiacente Temporary Store TargatoMurisengo di via Asti 2, in orario 10-17, sarà possibile acquistare prodotti agroalimentari, enologici, trasformati e artigianali a Km0 a cura delle rete di produttori locali. Tra le proposte: vino, miele, zafferano, pasta fresca, prodotti da forno, insaccati, formaggi caprini, trasformati, nocciole, cornici e tovaglie artigianali. Una ricca varietà di prodotti ideali anche per confezioni regalo personalizzate arricchite, volendo, da profumati tartufi bianchi o neri.

Attivo, altresì, l’infopoint organizzato dal Comune di Murisengo in collaborazione con l’Associazione Il Trabucco di Montiglio Monferrato per fornire informazioni turistiche relativamente a iniziative ed eventi, ai luoghi di interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico da visitare, alle escursioni outdoor (su prenotazione) di ebike svolte in collaborazione con l’Associazione I Cinghiali (331 3640752, anche ebike a noleggio) e di camminata nordica organizzata da Cammini DiVini (339 4188277).

Non mancheranno, infine, le indicazioni sulle strutture ricettive aderenti al circuito della Stagione, per una ristorazione autunnale della tradizione o per un soggiorno slow nel Monferrato. Info e prenotazioni su: segreteria@fieradeltartufo.com .

Fino al 6 gennaio prossimo, suggestiva e piena atmosfera natalizia grazie agli allestimenti e al concorso promossi dall’Associazione Culturale Elleboro. Passeggiando lungo le piazze e le vie del paese, si potranno apprezzare originali presepi, decori e addobbi della tradizione natalizia, che fanno capolino da negozi, finestre, balconi, giardini e marciapiedi, in armonia con le luminarie e gli alberi di Natale. Agli imbocchi del capoluogo, poi, il presepe diffuso con pecorelle e pastorelli annuncia la lieta novella del Natale; nel concentrico, invece, sono distribuiti cartelloni con aforismi e pensieri sul Natale e sulla vita in generale. Presso la Tabaccheria Turino di via Umberto I sarà possibile votare gli allestimenti preferiti.

Domenica 19 dicembre, infine, per i più piccoli, dalle ore 14.30 “Su e giù per Murisengo”, passeggiata con Babbo Natale sul biroc trainato dal destriero, in collaborazione con l’Associazione Occhio con Occhio di Odalengo Grande. Info: 335 6567048, 338 2005614 elleboroassociazione@gmail.com .

La Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato

PROSEGUIRA’ tutti i WEEK-END fino al 31 DICEMBRE (dalle ore 10 alle ore 17) con “scaglie” di Trifola d’Or:

#l’Angolo del Trifolau di piazza Boario, per la vendita DIRETTA dei Tartufi bianchi e neri APPENA RACCOLTI (garantiti due cercatori dalle ore 10 fino alle ore 16 e/o fino ad esaurimento del prodotto);

#Temporary Store TARGATOMURISENGO (via Asti 2) per uno smart shopping con prodotti agroalimentari, enologici e trasformati a km zero (vini, nocciole, prodotti da forno, pasta, formaggi e salumi caprini, salumi e insaccati suini, miele, zafferano, pane e pasta fresca); #OutdoorTRUFFLE Escursioni in Nordic Walking (Cammini DiVini 339 4188277); Tour in E-bike e, facoltativi, aperitivo in cantina e conviviale (Asd I Cinghiali; noleggio e-bike 331 3640752);

#aggancio alla ristorazione con proposte a base di tartufo.