Alessandria sospende tutto

ALESSANDRIA - La seconda nevicata di questa mattina - e con un pomeriggio e una notte ancora da passare - ha dato il colpo di grazia: la delegazione provinciale alessandrina ha infatti deciso di fermare tutto.

"Questa delegazione provinciale - si legge sul sito - ha deciso di sospendere tutta l’attività sportiva di sua competenza in programma nel weekend del 11-12 dicembre 2021 a seguito del perdurare del maltempo che ha reso impraticabili la maggior parte dei terreni di gioco del territorio. La programmazione delle gare in programma verrà quindi slittata di sette giorni. Sui successivi comunicati ufficiali verranno definite le nuove modalità di calendarizzazione per i turni successivi".

Non verranno disputate di conseguenza tutte le gare di Terza Categoria alessandrina, né le giovanili provinciali dalla Under 19 all'attività di base. Identica decisione anche per la delegazione astigiana - che permette alle nostre squadre impegnate nel loro girone di Terza Categoria di dormire sonni tranquilli - mentre avrebbe comunque riposato avendo concluso le gare del girone di andata la delegazione di Vercelli, nel cui campionato di Terza Categoria gioca il Villanova 2018.