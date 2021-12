La neve ferma (quasi) tutti: gioca solo l'Eccellenza

TORINO - Alla fine ha vinto il buon senso: il prossimo weekend in Piemonte riposeranno tutte le squadre dalla Promozione in giù e tutti i campionati giovanili regionali; spiraglio aperto solo per l'Eccellenza, dove saranno le singole squadre a dover presentare la richiesta di rinvio.

"Si comunica che - dicono nel comunicato della Figc - tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’intero territorio delle due regioni e considerato che i campi di gioco risultano nella quasi totalità impraticabili, si dispone il rinvio dell’attività ufficiale Regionale di Calcio a 11 Maschile e Femminile sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico posta in calendario per venerdì 10, sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 dicembre, ad eccezione per il Campionato di Eccellenza le cui gare restano in calendario".

Alessandria sospende tutto Ferme anche le squadre della Terza Categoria astigiana; a Vercelli girone d'andata già concluso

L’attività riprenderà sabato 18 e domenica 19 dicembre con le gare non disputate in data 11 e 12 dicembre.