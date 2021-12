Casale: una domenica di bancarelle tra antiquari, negozi e mercato

CASALE - Domani tornano i tradizionali mercati per le vie del centro storico di Casale.

In concomitanza con il Mercatino dell'Antiquariato al Mercato Pavia per via Roma e via Saffi ci sono le bancarelle a cura dell’Associazione Casale C’è e di Botteghe Storiche.

Contemporaneamente, dal mattino fino al tardo pomeriggio, in piazza Castello la 'Fiera di Dicembre' con il mercato ambulante straordinario.