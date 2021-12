Il Pd: «Serve una pianificazione della mobilità in Monferrato»

CASALE - Al termine di una due giorni decisamente intensa sul fronte trasporti lungo l'asse Alessandria, Casale e Chivasso, interviene anche il Partito Democratico di Casale.

Al netto della recente (di pochi minuti fa) istituzione temporanea di due corse speciali tra Alessandria e Casale, i dem esprimono preoccupazione.

«La rimodulazione dell’orario e delle modalità sulla tratta ferroviaria Alessandria-Chivasso, con il taglio di alcune corse, rischia di avere ripercussioni gravissime per Casale. Si tratta di un ulteriore indebolimento della città e del suo territorio in materia di trasporti, anticamera di un completo isolamento - dicono dal Pd - Le tempistiche operative e l’inadeguatezza delle soluzioni adottate da parte di chi ha operato queste scelte risultano inaccettabili e fortemente penalizzanti - per non dire "punitive" - per i cittadini. I più colpiti sono gli studenti degli istituti superiori di Casale e di Trino, che già in condizioni ordinarie affrontano tragitti disagevoli e spesso anche discutibili dal punto di vista della sicurezza, essendo costretti a vere e proprie odissee per raggiungere i propri luoghi di studio. Il tema dei trasporti è stato a lungo ignorato e si sono sottovalutate le ricadute che esso ha sui piani economico e sociale; oggi, dopo le promesse disattese e - appunto - anni di difficoltà, questi tagli improvvisi sono una insopportabile beffa. Si faccia tutto il possibile in sede istituzionale e tecnica perché le soluzioni che verranno adottate siano compatibili con le esigenze degli utenti e la sostenibilità delle scelte».

Dai dem un appello all'amministrazione: «Si muova riattivando quel percorso condiviso con istituzioni e tessuto associativo che aveva portato alla stipula di un protocollo per la riattivazione delle tratte Casale/Vercelli e Casale Mortara. Il tema del trasporto su ferro è decisivo e noi offriamo la nostra collaborazione per portarlo in una vertenza presso la Regione Piemonte, convinti che da qui passi la valorizzazione del territorio: se in altre città circolano addirittura i “treni storici”, noi non possiamo accettare che Casale e il Monferrato siano avviati silenziosamente verso l’isolamento - e, in luce degli ultimi sviluppi - Riteniamo, che benché ci si impegni a tappare i buchi, sia necessaria una pianificazione della mobilità in tutto il territorio del Monferrato, l'improvvisazione non fa altro che creare disaffezione e disagi verso i servizi pubblici».