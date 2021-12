Trovato ferito il giovane scomparso a Casale. Ora è in ospedale

CASALE - ORE 23.55 - Ha 24 anni il ragazzo che oggi si è allontanato da casa dopo aver raccontato di essere prossimo alla laurea ma, di fatto, non aveva frequentato l’università. È stato ritrovato poco fa dai Carabinieri di Casale, in via Roma. Il giovane stava barcollando, aveva le mani sporche di sangue.

Quando i militari lo hanno raggiunto, il giovane è crollato a terra. Aveva una profonda ferita al collo, che probabilmente si sarebbe provocato da solo. Non è escluso che si sia ferito già nel pomeriggio. Poi, dopo essere svenuto ed essersi ripreso, avrebbe vagato in stato confusionale nella zona del lungo Po.

Ora è stato trasportato all’ospedale in codice giallo dall’ambulanza della Croce Verde.

ORE 22.58 - Gli operatori del commissariato di Polizia di Casale sono alla ricerca di un ragazzo che si sarebbe allontanato da casa senza dare notizie nelle scorse ore. Pare che il giovane, le cui generalità non sono state rese note, avrebbe detto ai genitori di doversi laureare nella giornata di domani alimentando per diverso tempo una menzogna, confessata oggi, prima di sparire, a un amico.

Sarebbe stato proprio lui ad avvisare le forze dell'ordine che lo stanno cercando nei luoghi che abitualmente frequentava. A Casale, così, sta per entrare in azione anche il Gruppo barche della Protezione Civile.

Un altro disperso, questa volta una donna del 1969, è invece oggetto di ricerche in queste ore tra Fubine e Cuccaro. Impegnati i Carabinieri.