Casale, sliding doors tra entrate e uscite

CASALE - Due entrate (per ora) e cinque uscite: una giornata sliding doors per il Casale.

Alcune partenze erano già sicure da alcuni giorni, l'attaccante Giovanni Ricciardo e il centrocampista Daniel Kofi Agyei, il primo utilizzato solo in pochi spezzoni, il secondo arrivato ben lontano da una condizione anche solo minimamente accettabile.

Sembrava destinato a restare Daysan Ben Nasr, ma con l'arrivo del nuovo tecnico anche lui ha fatto le valigie, come Filippo Dadone e il portiere Vincenzo Cozzella.

I volti nuovi sono l'esterno sinistro di difesa Mario Leonardo Cannia, classe 2003, prodotto delle giovanili del Catania, in questa stagione all'Arzignano, in D.

Arriva dal girone H della D Mihovil Franetovic, portiere, 2002, cresciuto nel vivaio dell'Hajduk Spalato. In Italia, dal 2020, al Lavello, 14 presenze nella passata stagione e solo una in questo campionato, in cui ha incassato una rete.