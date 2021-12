Lunedì sospesa l'acqua potabile nella zona della stazione

CASALE - Am+ comunica che questo lunedì, 20 dicembre, dalle 14 alle 15:30, verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile a causa di lavori di manutenzione alla rete.

Le zone interessate sono le seguenti: via Cavour (tra via Mameli e viale Piave), viale Bistolfi e vicoli, piazza Vittorio Veneto, via Crova e via Alfieri. Al ripristino della fornitura potranno verificarsi momentanei fenomeni di torbidità o di acqua bianca.